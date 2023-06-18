AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Murat Tosun (39) yönetimindeki 68 EZ 661 plakalı otomobil, merkeze bağlı Bağlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömer Derin (26) idaresindeki 68 DS 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Derin ile diğer otomobilin sürücüsü Murat Tosun, eşi Emine (38) ve kızı Irmak Tosun (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.