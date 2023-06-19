Ihlara Vadisi'nde atlı jandarma timleri göreve başladı

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AKSARAY (AA) - "Kapadokya'nın İncisi" olarak adlandırılan ve dünyanın "en büyük kanyonları" arasında gösterilen Ihlara Vadisi'nde ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için atlı jandarma timleri göreve başladı.

Binlerce turistin ziyaret ettiği Ihlara'da, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndın (JAKEM), Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor.

Bölgenin coğrafi ve doğal yapısından dolayı motorlu araçların giremediği bölgelerde atlı timler, devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Vadi içerisinde ziyaretçi yoğunluğunun olduğu zaman dilimlerinde muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeye çalışan atlı jandarma timleri, Ihlara Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin gezilerini güven içinde tamamlamalarını sağlıyor.

Özel eğitimli atlarla tarihi mekanlar ve vadilerde devriye görevi yapan jandarma personeline, turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Ziyaretçiler, atlı jandarma timleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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