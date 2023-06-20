Aksaray'da jandarma personeli felçli köpek için yürüteç yaptı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da jandarma personeli su borularından yaptıkları yürüteçle felçli köpeği ayağa kaldırdı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyetleri sırasında, yol kenarında yürümekte zorlanan sahipsiz bir köpek buldu.
Ekipler, köpeği veteriner hekime götürdü.
Yapılan kontrollerin ardından arka ayağından sakat kaldığı belirlenen köpeğin, jandarma personelince su borularından yapılan yürüteçle yürümesi kolaylaştırıldı.
Ekipler, köpeği Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.