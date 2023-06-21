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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

AA

Aksaray'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

AKSARAY (AA) - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilikte düzenlenen törende, şehit Yıldız'ın babası Atay Yıldız ile şehit Sarılmaz'ın babası Şenol ve eşi Gülnur Sarılmaz'a, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını tevdi etti.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Şehitlerin asla unutulmayacağını aktaran Aydoğdu, "Onların emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Rabb'im bizleri onlara layık etsin." diye konuştu.

Aydoğdu, törenin ardından şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

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