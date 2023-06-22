Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafızlık eğitimini tamamlayan 16 yaşındaki Ahmet Yasin Omuk için icazet töreni düzenlendi.

Ulu Cami de düzenlenen törende Omuk'un hafızlık cübbesini öğretmeni Muhammet Aydemir giydirdi.

Omuk, gazetecilere, hafızlık sürecinde zorluklar yaşadığını söyledi.

Bu süreçte ailesinin ve hocalarım kendisine destek olduğunu belirten Omuk, "Onlar olmasaydı hafız olamazdım. Kayseri'de hafızlık belgesi sınavında yüksek derece aldım. Ailemi, hocalarımı mutlu ettiğim için gururluyum." diye konuştu.

Program Omuk'un, Kur'an-ı Kerim'den sureler okumasıyla sona erdi.





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