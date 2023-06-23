Aksaray'da restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi açıldı

AA

Aksaray'da restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince restore işlemi tamamlanan Taptuk Emre Türbe ve Camisi hizmete açıldı.

Vali Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı Taptuk köyündeki açılış töreninde, türbenin şehrin değerlerine güzellik katacağını söyledi.

Maneviyatı oldukça yüksek bir türbenin açıldığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray değerleriyle yücelmeye, iyilikleri yaymaya devam edecek inşallah. Devlet, millet, sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle inanılmaz bir yapı ortaya çıktı. Allah al bayrağın dalgalandığı ülkemizde şerefimizle, onurumuzla yaşayıp son nefesimizi vermeyi nasip etsin."

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ise türbe ve caminin restore edilip manevi dokusunun ortaya çıkarılmasının şehrin kültürel değerleri açısından önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Açılış töreni, cuma namazının ardından yemek ikramıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski ve yeni muhtarın arazi kavgası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Eski ve yeni muhtarın arazi kavgası: 6 yaralı
Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi
Aksaray'da yılın ahisi seçilen Zeki Satıcı, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray'da yılın ahisi seçilen Zeki Satıcı, ...
Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakladı yaraladı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kişi tartıştığı damadını bıçakladı ...
Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı
YEREL HABERLER Kayınpeder, tartıştığı damadını bıçakladı
Aksaray'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
YEREL HABERLER Aksaray'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve ...
Kaldığı rehabilitasyon merkezinde 13 yıldır güvercin besliyor
YEREL HABERLER Kaldığı rehabilitasyon merkezinde 13 yıldır güvercin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.