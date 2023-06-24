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Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

AA

Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Kurban Bayramı tatiline gidenlerin bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpmasıyla 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Diyarbakır'a bayram tatiline giden Lütfü Kesik (30) idaresindeki 34 FMA 976 plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Kesik ile otomobildeki eşi Hüsra, 2 yaşındaki kızı Asel, oğulları Ömer Asaf (7) ve Hızır Ali Kesik (5) ile baldızı Miray Bakı (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Asel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda ağır yaralanan Hüsra Kesik'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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