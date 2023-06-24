Kaldıkları rehabilitasyon merkezinde galoş üretiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldıkları rehabilitasyon merkezinde galoş üretiyorlar

AA

Kaldıkları rehabilitasyon merkezinde galoş üretiyorlar

AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan hafif zihinsel engelliler, ürettikleri galoşlarla hem rehabilite oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Merkezde, engellilerin rehabilitasyon ve zihinsel çalışmaları için 2015'de resim, boyama ve galoş atölyesi kuruldu.

Uzman öğreticilerin görev yaptığı atölyede üretilen galoşlar, kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılarken anaokulları, hastaneler ve huzurevlerine gönderiliyor.

Elde edilen kazançla galoş malzemesi alınıyor, sosyal aktiviteler düzenleniyor.

- Ürettikçe moralleri yükseliyor

Merkez Müdürü Mehmet Kutlucan, AA muhabirine, merkezde barınan hafif zihinsel engellilerin zamanını verimli, kaliteli, huzurlu ve mutlu geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Galoş üretiminde asıl amaçlarının rehabilite etmek olduğunu aktaran Kutlucan, "Bir şey yaptıklarında duydukları haz ve mutluluk bizler için çok önemli. Tek amacımız buradakilerin rehabilitasyon sürecine destek olmak. Bir şeyler üretmek onlara neşe katıyor. Atölyede çalışanlar kendilerini daha rahat, mutlu ve huzurlu hissediyor, çalışmayanlara göre öz güvenleri daha yüksek oluyor. Bizler bu bireylere fırsatlar verildikçe topluma daha çok adapte olacaklarını gördük." ifadesini kullandı.

Ürettikleri galoşların hazırlarına göre daha dayanıklı ve güzel olduğunu anlatan Kutlucan, "Atölyelerin çalışma süreleri ihtiyaca göre değişiklik gösteriyor. Günde iki saat çalışıyorlar. Üretimimiz öncelikle ihtiyaca göre ama günlük 500 çifte yakın galoş üretiyoruz." diye konuştu.

Atölyede çalışan hafif zihinsel engelli Çavuş Can Ünlü ise galoşların tahtalar üstünde lastiklendiğini, baskı işleminin ardından kovalarda biriktirildiğini belirtti.

Çalışmanın kendisine iyi geldiğini vurgulayan Ünlü, "Çalışmak beni mutlu ediyor. Atölyemizde güzel vakitler geçiriyorum. Galoş yapmak hoşuma gidiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk ...
Tuz Gölü´nün yavru flamingoları
YEREL HABERLER Tuz Gölü´nün yavru flamingoları
Aksaray'da bir kişi fenalaşan torunu için gelen ambulansın şoförünü darbetti
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kişi fenalaşan torunu için gelen ...
Kendisini geç fark eden ambulansın şoförünü darbetti
YEREL HABERLER Kendisini geç fark eden ambulansın şoförünü darbetti
Aksaray'da restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi açıldı
YEREL HABERLER Aksaray'da restore edilen Taptuk Emre Türbe ve Camisi ...
Eski ve yeni muhtarın arazi kavgası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Eski ve yeni muhtarın arazi kavgası: 6 yaralı
Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Aksaray'da hafızlık icazet töreni düzenlendi
Aksaray'da yılın ahisi seçilen Zeki Satıcı, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin maketini yapıyor
YEREL HABERLER Aksaray'da yılın ahisi seçilen Zeki Satıcı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.