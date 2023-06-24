Kaldıkları rehabilitasyon merkezinde galoş üretiyorlar

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AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan hafif zihinsel engelliler, ürettikleri galoşlarla hem rehabilite oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Merkezde, engellilerin rehabilitasyon ve zihinsel çalışmaları için 2015'de resim, boyama ve galoş atölyesi kuruldu.

Uzman öğreticilerin görev yaptığı atölyede üretilen galoşlar, kurumun kendi ihtiyaçlarını karşılarken anaokulları, hastaneler ve huzurevlerine gönderiliyor.

Elde edilen kazançla galoş malzemesi alınıyor, sosyal aktiviteler düzenleniyor.

- Ürettikçe moralleri yükseliyor

Merkez Müdürü Mehmet Kutlucan, AA muhabirine, merkezde barınan hafif zihinsel engellilerin zamanını verimli, kaliteli, huzurlu ve mutlu geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Galoş üretiminde asıl amaçlarının rehabilite etmek olduğunu aktaran Kutlucan, "Bir şey yaptıklarında duydukları haz ve mutluluk bizler için çok önemli. Tek amacımız buradakilerin rehabilitasyon sürecine destek olmak. Bir şeyler üretmek onlara neşe katıyor. Atölyede çalışanlar kendilerini daha rahat, mutlu ve huzurlu hissediyor, çalışmayanlara göre öz güvenleri daha yüksek oluyor. Bizler bu bireylere fırsatlar verildikçe topluma daha çok adapte olacaklarını gördük." ifadesini kullandı.

Ürettikleri galoşların hazırlarına göre daha dayanıklı ve güzel olduğunu anlatan Kutlucan, "Atölyelerin çalışma süreleri ihtiyaca göre değişiklik gösteriyor. Günde iki saat çalışıyorlar. Üretimimiz öncelikle ihtiyaca göre ama günlük 500 çifte yakın galoş üretiyoruz." diye konuştu.

Atölyede çalışan hafif zihinsel engelli Çavuş Can Ünlü ise galoşların tahtalar üstünde lastiklendiğini, baskı işleminin ardından kovalarda biriktirildiğini belirtti.

Çalışmanın kendisine iyi geldiğini vurgulayan Ünlü, "Çalışmak beni mutlu ediyor. Atölyemizde güzel vakitler geçiriyorum. Galoş yapmak hoşuma gidiyor." dedi.

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