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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Zekeriya Kenker idaresindeki 38 LS 221 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Cumhuriyet köyü girişinde Serkan Arslan (48) kontrolündeki 68 BD 139 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Arslan ile otomobildeki Sevinç Arslan (46), diğer otomobildeki Zeynep (8), Rumeysa (18), Beytül (39), Esma (9) ve Mustafa Kenker (15) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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