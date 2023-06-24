Aksaray'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği araştırılıyor.



Laleli Mahallesi'nde bir kişinin sulama kanalında balçığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kanalda yaptıkları çalışma sonucunda 40 yaşlarında henüz kimliği belirlenemeyen kadın cesedi çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.





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