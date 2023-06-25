GÜNCELLEME - Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının eşi ve üvey oğlu adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı.

Ö.K'nin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ö.K'nin, sürekli kavga ettikleri Şengül K'yi, olay günü evin bahçesinde darbettiği, öldüğünü anlayınca kanala attığını söylediği bildirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.