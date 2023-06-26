Aksaray'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Mustafa Aytar (24) idaresindeki 68 ADS 767 plakalı otomobil, Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araçla çarpıştı.

Aytar'ın kullandığı otomobil, petrol istasyonu duvarına çarpıp devrildi. Bu sırada otomobile, başka bir araç çarptı.

Kazada, sürücü Aytar ile Ramazan Türkmen (19) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aytar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya karışan 2 sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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