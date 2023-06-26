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Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının üvey oğlu tutuklandı

AA

Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının üvey oğlu tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının üvey oğlu tutuklandı.

Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K. (20) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ö.K'nin, sürekli kavga ettikleri Şengül K'yi, olay günü evin bahçesinde darbettiğini, öldüğünü anlayınca kanala attığını söylediği belirtilmişti.

Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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