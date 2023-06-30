Üniversiteyi dereceyle bitiren üçüz kız kardeşler öğretmen olmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteyi dereceyle bitiren üçüz kız kardeşler öğretmen olmak istiyor

AA

Üniversiteyi dereceyle bitiren üçüz kız kardeşler öğretmen olmak istiyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Eğitim hayatları boyunca hiç ayrılmayan Aksaraylı tek yumurta üçüzü Pelin, Selin ve Aylin Akyürek, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde gösterdikleri başarıyı ilerleyen süreçte de devam ettireceklerine inanıyor.

Taşpazar Mahallesi'nde yaşayan Handan ve Asım Akyürek çiftinin ilk çocuklarından sonra dünyaya gelen 22 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler, sağlık meslek lisesi mezuniyetinin ardından 2019'da üniversite sınavına girdi.

Birbirlerine yakın puanlar alan üçüzler, ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. Başarılı geçen 4 yılın ardından üç kardeş, üniversitede bölüm birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü kimseye kaptırmadı.

Yaşamları ve eğitim süreci boyunca hiç ayrılmayan kardeşler, birbirlerine verecekleri destek sayesinde eğitim hayatında yakaladıkları başarıyı sürdürmek istiyor.

- Gururlu ve heyecanlılar

Üçüzlerden Aylin Akyürek, AA muhabirine, kardeşleriyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini beraber tamamladıklarını söyledi.

İlk önce hemşire olmak istediklerini daha sonra tarihe ilgilerinin arttığını aktaran Akyürek, kardeş olarak hayatlarında güzel bir uyum yakaladıklarını dile getirdi.

Akyürek, üniversiteyi de birlikte okumanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tarih bölümü zordu ama eğlenceliydi. Öğretmenlerimiz sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ben fakülteyi birinci, kardeşim Pelin ikinci, Selin ise dördüncü bitirdi. Böyle dereceyle okulu tamamladığımız için heyecanlı ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Biz birbirimizi hep tamamlıyoruz"

Pelin Akyürek ise üniversitede üçüz kardeşler olarak bilindiklerini dile getirdi.

Aynı düşüncede oldukları için birbirlerinden hiç sıkılmadıklarını vurgulayan Akyürek, "Biz birbirimizi hep tamamlıyoruz. Üniversitedeki eğitim dönemimiz de böyle geçti. Mezuniyet töreni öncesinde dereceler için bizleri aradılar. Çok mutlu olduk. Bekliyorduk ama yine de sevindik. Ailemiz de çok duygulandı. Kardeşlerimle dereceyle mezun olmak heyecan verici bir durum." diye konuştu.

Selin Akyürek de fakülte üçüncülüğünü az bir farkla kaçırdığına değinerek, "Pek üzülmedim. Bazen zorluklarla da karşılaşmak gerekiyor. Bunlardan dersler çıkarmak gerekiyor. Bundan sonraki hayatımızda KPSS'ye hazırlanıp öğretmen olmak istiyoruz. Yüksek lisans eğitimi de yapacağız." dedi.

- Hem çalışkanlıkları hem de tavır ve davranışlarıyla örnek öğrenci oldular

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yıldırım ise üçüzlerin ikinci sınıftan itibaren derslerine girdiğini söyledi.

Kardeşlerin çok başarılı bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz gerçekten çok çalışkandı. Derece yapacaklarını bekliyordum ama üçünün birden hem fakültede hem de bölüm derecelerine ambargo koyacaklarını ummuyordum. Üçüzler hem çalışkanlıklarıyla hem de tavır ve davranışlarıyla okulumuzda örnek öğrenciydiler. Üç öğrencimi de tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ...
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.