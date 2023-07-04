Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hastanenin temizlik görevlisini darbeden refakatçi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yakınının yanında refakatçi kalan İ.A, temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla'dan çarşaf istedi.

Büyükkışla, "yüksek sesle konuştuğu" gerekçesiyle İ.A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.A, Büyükkışla'yı darbetti. Durumu fark eden hastane çalışanlarının beyaz kod vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen güvenlik görevlileri, İ.A'ya müdahale etti.

Acil serviste tedaviye alınan Büyükkışla, İ.A'dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan İ.A'nın polisteki işlemleri sürüyor.

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