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Aksaray'da otoparkta çıkan yangın yüzünden darp edilen kişi taburcu edildi

AA

Aksaray'da otoparkta çıkan yangın yüzünden darp edilen kişi taburcu edildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'daki bir otoparkta ot yangını nedeniyle çıkan tartışmada darp edilen kişi taburcu edildi.

Taşpazar Mahallesi'nde otopark işleten kas hastası 31 yaşındaki Mehmet Kamil Issı, 29 Haziran'da temizlik amacıyla ot yaktı.

Yanan ateş ve dumanının kuaför esnafı G.A'nın dükkanına rahatsızlık vermesinden dolayı Issı ile G.A arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, Issı'yı darp etti.

Issı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

G.A'nın emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edilen Issı, gazetecilere, temizlik amaçlı ot yaktığını, bu nedenle darp edildiğini anlattı.

Anne Melike Issı ise "Oğlum çalıştırdığı otoparkta temizlik amacıyla kuru otları yakmaya başlamış. Kuaför yanıyor zannedip, arabadan inerek saldırmışlar. Zaten kendisini savunamaz, güçsüz. Bu çocuğun da bizim de canımız yandı. 1 haftadır suyunu, çorbasını pipetle içiyor. Dudağında dikişler var, kas hastası olduğu için kimseye karşılık veremez." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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