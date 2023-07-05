Aksaray'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ersin Emekli (40) idaresindeki 68 ACC 016 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Volkan Can Ünlü'nün (25) kullandığı 68 EC 026 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Leyla (35), Yaşar Can (15) ve Arda Miraç Emekli (10) ile Eylül İkra Ünlü (4) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eylül İkra Ünlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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