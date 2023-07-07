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        68 Aksaray Belediyespor Önder Karaveli ile anlaştı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:27
        68 Aksaray Belediyespor Önder Karaveli ile anlaştı

        AKSARAY (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan 68 Aksaray Belediyespor, teknik direktör Önder Karaveli ile anlaşma sağladı.

        Teknik Direktör Karaveli, Aksaray Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen törende 68 Aksaray Belediyespor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza törenine Aksaray Belediye Başkanı ve 68 Aksaray Belediyespor Onursal Başkanı Evren Dinçer'de katıldı.

        Karaveli, şampiyon olarak 2. lige yükselmiş bir takımla beraber olduğu için mutlu olduğunu, takım olarak başarıya odaklanıp çok çalışacaklarını dile getirdi.

        Mücadele etmekten vazgeçmeyen bir takım oluşturacaklarını aktaran Karaveli, "Az konuşup çok çalışacağız. Tamamen takımımızın başarısına odaklanacağız. Umarım hepinizin gurur duyacağı bir takım seyrettirebiliriz. Siyah-beyaz renkler benim için çok kıymetlidir." dedi.

        Aksaray Belediye Başkanı ve 68 Aksaray Belediyespor Onursal Başkanı Evren Dinçer ise güzel bir sezon geçirmeyi planladıklarını ifade ederek 68 Aksaray Belediyespor ve teknik ekibine başarılar diledi.

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