Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaray'da kız arkadaşının silahla vurduğu polis memuru, yaşam mücadelesini kaybetti

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:33
        Aksaray'da kız arkadaşının silahla vurduğu polis memuru, yaşam mücadelesini kaybetti

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da tartıştığı kız arkadaşının silahla vurduğu polis memuru yaşam mücadelesini kaybetti.

        Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında arkadaşı Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı polis memuru Abdullah E, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis memurunun Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında yaşayan polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel B. arasında 28 Mayıs'ta tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Aysel B'nin tabancayla ateş ederek yaraladığı Abdullah E. ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı