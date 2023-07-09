Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesi açıldı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:31
        Aksaray'da belediyenin kurduğu lavanta bahçesi açıldı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da belediye tarafından kurulan lavanta bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Aksaray Belediyesince Aksaray-Ankara kara yolu yakınındaki 20 bin metrekarelik tarım arazisine kurulan lavanta bahçesine, 16 bin lavanta fidesi dikildi.

        Lavanta bahçesinin açılış töreni, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

        Açılış öncesinde konuşan Dinçer, atıl vaziyetteki alanı lavanta bahçesine dönüştürdüklerini ve şehre turizm noktasında önemli bir değer kazandırdıklarını söyledi.

        Yaklaşık 3 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Dinçer, "Lavanta bahçesi projemizi tamamlayarak şehrimizin bir potansiyelini daha gün yüzüne çıkarttık. Bahçemiz, tarım ve turizmin buluştuğu güzel bir alan oldu. Burası mor ve gri renkleriyle, kokusuyla görsel şölen sunuyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Açılış sonrasında vatandaşlar, bahçeyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Hasta yakını, 'çarşaf' tartışmasında sağlık çalışanını dövdü
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Üvey anne cinayetinin perde arkasında taciz var
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
        Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı