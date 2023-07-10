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        Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 15:11
        Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahipsiz köpeğin saldırdığı sürücü motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi Akin köyü kavşağında motosikletiyle seyreden Alihan Tak'a (19) sahipsiz köpek saldırdı.

        Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden Tak'ın kullandığı motosiklet devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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