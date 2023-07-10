Aksaray'da sahipsiz köpeği öldüren kişi gözaltına alındı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Aratol Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle ateş ettiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Verilen adrese gelen polis ekipleri, sahipsiz bir köpeğin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi, bölgedeki şüpheli E.Ö'yü av tüfeğiyle yakaladı.
Zanlının polisteki ifadesinde, "Köpek tavuklarıma saldırıp öldürdü, çocuğumu korkuttu. Bu yüzden vurdum." dediği öğrenildi.