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        Aksaray'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:05
        Aksaray'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evden hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

        Kılıçaslan Mahallesi'nde bir evden altın ve para çalındığı İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

        Çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Ayşe A. (51) gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin apartmana giriş ve çıkışı yer aldı.

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