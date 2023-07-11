Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aksaray'da elinde havai fişek patlayan genç yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:09
        Aksaray'da elinde havai fişek patlayan genç yaralandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da havai fişek patlatmak isteyen genç, elinden yaralandı.

        Merkeze bağlı Yenikent beldesinde nişan törenine katılan Selman Akar (20), havai fişek patlatmak istedi. Akar, ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Nişanda ateşlediği hava fişek elinde patladı
        Nişanda ateşlediği hava fişek elinde patladı
        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
        Köpeği av tüfeği ile öldürdü, 'Tavuklarıma saldırdı' dedi
        Dr. Atakan: Kızamık aşısında `Eşim izin vermiyor´ söylemlerini çok duyuyoruz
        Dr. Atakan: Kızamık aşısında `Eşim izin vermiyor´ söylemlerini çok duyuyoruz
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Sevgilisinin vurduğu polis memuru, 42 gün sonra hayatını kaybetti
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Önder Karaveli, 68 Aksaray Belediyespor'a imza attı
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest
        Sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest