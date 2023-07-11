Aksaray'da elinde havai fişek patlayan genç yaralandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da havai fişek patlatmak isteyen genç, elinden yaralandı.
Merkeze bağlı Yenikent beldesinde nişan törenine katılan Selman Akar (20), havai fişek patlatmak istedi. Akar, ateşlediği fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.