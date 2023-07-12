Aksaray'da camiler çocukların yaşam merkezi haline geliyor

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan projeyle 4-6 yaş Kuran kurslarında milli ve manevi değerler eğitimi, masal anlatımı, geleneksel oyunlar ve sportif faaliyetlerle çocuklara farklı bir ortam hazırlandı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu uygulamaya konulan proje kapsamında masal anlatımı, geleneksel oyunlar ve sportif faaliyetlerin yapıldığı Siteler Camisi'nde 4-6 yaş çocuklar için açılan Kuran kursunda çocuklarla buluştu.

Camilerin bir ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle çocuklar için bir yaşam merkezi haline gelmesi gerektiğini ifade eden Vali Aydoğdu, özellikle çocukların camilere çekilmesi, din eğitiminin yanı sıra milli ve manevi değerlerin aktarılması konusunda da en etkin merkezlerden olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Aksaray'da uygulamaya geçirilen projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Vali Aydoğdu, "Müftülüğümüz, milli eğitim, Gençlik ve Spor personelimizin özverili ve samimi çabalarıyla çocuklarımızın gönül iklimlerine zamanın ruhunu nakşediyoruz. Bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Müftü Vekili Mahmut Çelikoğlu eşlik etti.