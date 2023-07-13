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        Aksaray'da hafriyat kamyonunun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:08
        Aksaray'da hafriyat kamyonunun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafriyat kamyonunun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mustafa Filikçi idaresindeki 06 DFC 416 plakalı hafriyat kamyonu Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Veyis Ali Ay yönetimindeki 68 HA 518 plakalı otomobile çarptı.

        Kamyonun bir süre önünde sürüklenen otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Ay, "Kamyon çok süratliydi, sol şeritteydim hızla geliyordu. Bana çarpınca sağ tarafa kaçmak zorunda kaldım ve diğer araçlara vurdum." dedi.

        Kamyonunun otomobile çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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