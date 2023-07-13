Aksaray Valisi Aydoğdu'nun vatandaşla makam aracında yaptığı sohbet beğeni topladı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun makam aracında vatandaşla yaptığı yolculuk sosyal medyada ilgi gördü.

Aydoğdu, Valilikte misafir ettiği Aşır Yıldız ile makam aracında bir süre yolculuk yaptı.

Yıldız'ın bir hayırseverin kendisini hacca gönderdiğini belirtmesi üzerine Aydoğdu, hayırsevere teşekkür etti, iyilerin sayılarının artması temennisinde bulundu.

Doğallığı, samimiyeti, kişisel temizliğine verdiği önemle Yıldız'ın özel bir örnek olduğunu belirten Aydoğdu, aralarında geçen sohbeti paylaştığı video sosyal medyada beğeni topladı.

Yıldız, Vali Aydoğdu ile yaptığı sohbette, "Köyde büyüdük, köyde yettik, köyde çalıştık. Köyde kaldık. Gün doğmadan neler doğar. Başına ne geleceğini bilemezsin. Vadem yettiyse hayırlı ölüm isterim. Vadem yetmediyse doğru yolda yaşamak isterim. Nereye gidersen git temiz ol. Temiz olan kulu da sever Allah da sever" ifadesini kullandı.