Aksaray'da iş yerlerinden cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da cep telefonu hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden telefon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonları çaldığı öne sürülen Ş.B. ve K.G'yi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki saklandıkları ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.