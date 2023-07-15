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        Aksaraylı paraşütçüler şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret için atlayış yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:36
        Aksaraylı paraşütçüler şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret için atlayış yaptı

        AKSARAY (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı ve beraberindeki paraşütçüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret için özel uçuş gerçekleştirdi.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve 15 paraşütçü, özel atlayış için Hasan Dağı'na geldi.

        Hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrine ziyaret için yamaç paraşütleriyle havalandı. Paraşütçüler gökyüzünde Türk bayrağı da açtı.

        Kahraman, uçuş öncesinde, gazetecilere, bugün federasyon olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü anısına uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.

        Hasan Dağı'ndan yaklaşık 75 kilometre uçarak Halisdemir'in kabrine varacaklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

        "Rabbim inşallah 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi olayları ülkemize bir kez daha yaşatmaz. Halisdemir'i anmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kabrini ziyaret edip dua edeceğiz. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuşla varmayı düşünüyoruz. Biraz zor bir uçuş olacak ama inşallah kazasız belasız tamamlayacağız."

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