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        Aksaray'da okul ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:40
        Aksaray'da okul ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da okul ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bahçeli Mahallesi'ndeki okul ile iş yerinden 4 televizyon, matkap ve kaynak makinesi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli R.S'yi Kurtuluş Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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