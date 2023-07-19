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        Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:48
        Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Ecevit Özcan (49) idaresindeki 06 BOJ 406 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Özcan ile otomobildeki Ferdi Ada (33) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ada'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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