Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni belediye hizmet binası inşaatını inceledi

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Dinçer, gazetecilere, tüm birimlerin içinde bulunacağı modern ve çağa uygun yapısıyla marka şehir yolculuğunun en önemli sembollerinden birisi olacak yeni belediye hizmet binasının yapım sürecinin hızla ilerlediğini söyledi.

Belediye hizmet binasının artık ihtiyacı karşılayamaz durumda olduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Kısa süre sonra tamamlamayı planladığımız yeni belediye hizmet binamızda vatandaşlarımız, artık hizmete daha kolay, daha hızlı erişebilecekler. Yeni belediye hizmet binamız 66 bin metrekarelik arsaya inşa ediliyor. İki bloktan oluşan yeni hizmet binası 31 bin 816 metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek. 4 katlı olarak inşa edilen projede her türlü detay düşünülürken, belediyeden hizmet almak isteyen vatandaşlar için proje alanında otoparklara ve yeşil alanlara yer verildi."