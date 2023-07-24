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        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:09
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

        AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı Hasan Dağı, dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Hasan Dağı'nda, 29 Temmuz - 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na 35 ülkeden yaklaşık 130 pilotun katılması bekleniyor.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, AA muhabirine, Hasan Dağı'nda 2015'ten bu yana yamaç paraşütü yarışmalarını düzenlediklerini söyledi.

        Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek şampiyonanın Hasan Dağı'nda olacağını aktaran Kahraman, "7 gün sürecek şampiyonaya 35 ülkeden 130 sporcu katılacak. Biz bu şampiyonayla dünyayı Aksaray'da uçuracağız. Pilotlarımız, görev uçuşu dediğimiz 100 ile 150 kilometre arasındaki alanlarda uçacak. Bu görevlerimiz her gün ve her uçuşta değişecek." diye konuştu.

        - "Yamaç paraşütçüleri için Hasan Dağı bulunmaz bir yer"

        Kahraman, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası için Hasan Dağı'ndaki gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

        Yol çalışmasından sporcuların kalacak yer teminine kadar tüm çalışmaların yapıldığını aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmalar kapsamında yeni yollar yapıldı. Kalkış alanlarımız düzenleniyor. Bir hafta sürecek şampiyonayla yaklaşık 1 milyar kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu gibi organizasyonların turizm açısından çok büyük katkısı oluyor. Bize destek sağlandığı sürece bu gibi organizasyonları Hasan Dağı'nda yapmaya devam edeceğiz."

        Kahraman, mesafe yamaç paraşütü anlamında Hasan Dağı'nın dünyada ilk üçe girdiğini, Türkiye'de ise bir numara olduğunu vurguladı.

        Hasan Dağı, 3 bin 268 metre yüksekliği ve hava şartlarının yamaç paraşütüne elverişli haliyle Türkiye'de bu spora en uygun yer olduğunu aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

        "Yeşil bir platoda uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Yamaç paraşütçüleri için Hasan Dağı bulunmaz bir yer. Sadece yamaç paraşütü değil burada 15 farklı branşta spor yapıyoruz. Geçen yıl, Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası düzenlemiştik. O da dünyanın en uzun pisti seçilmişti. Dağcılık sporu her mevsim yapılabiliyor. Tüm halkımızı şampiyonaya davet ediyoruz."

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