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        Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:40
        Milletvekili Aydoğdu ve Başkan Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceledi

        AKSARAY (AA) - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yapımı devam eden Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceledi.

        Aydoğdu ve Dinçer, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında inşaatı devam eden Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Aydoğdu, gazetecilere, Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliyesi'nin kentin önemli ihtiyaçlarından birisi olduğunu söyledi.

        Projenin tamamlanınca dualarla yad edileceğini aktaran Aydoğdu, "Şehrimize kazandırılan ya da kazandırılacak projeleri gezmek büyük mutluluk vesilesi. Aksaray'ın her noktasında çalışan bir belediye ve memnuniyet duyan vatandaş profili var." diye konuştu.

        Dinçer ise yaptıkları projelerle vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceklerini vurguladı.

        Sağlık hizmeti alabilmek için çevre yerleşim yerlerinden birçok vatandaşın kente geldiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

        "Bazı hasta ve yakınları uzun süren tedavi sürecinde barınma ihtiyacı duyuyor. Bu projeyle konaklama sıkıntısı çeken hasta ve yakınlarına ücretsiz barınma olanağı sağlayacağız. Kısa süre sonra bitirmeyi hedeflediğimiz projemiz şehrimize hayırlı olsun. Projemiz 2 bin 935 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Projede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra kafeterya, teras, mutfak, lobi, kütüphane ve toplantı salonunun yanı sıra külliye yer alıyor."

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