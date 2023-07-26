Aksaray'da tırın park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Mersin'e yük taşıyan Sefa D. (24) yönetimindeki 33 HL 251 plakalı tır, Ankara-Niğde otoyolu Alayhan Gişeleri mevkisinde park halindeki 3 tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırlardaki malzemeler etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Sefa D. ile tırlardaki Sedat M. (24), Bayram T. (46) ve Fahri T. (40) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.