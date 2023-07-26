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        Aksaray'da bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:06
        Aksaray'da bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nakkaş ve Cumhuriyet mahallelerindeki bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Z.Ş'yi (25) Hassas Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünde apartmana giren şüphelinin bir bisikleti alarak uzaklaştığı anlar görüntülendi.

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