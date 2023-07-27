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        Sultanhanı Millet Bahçesi ve nikah salonu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:09
        Sultanhanı Millet Bahçesi ve nikah salonu açıldı

        AKSARAY (AA) - Sultanhanı ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi ile nikah salonu törenle hizmete açıldı.

        Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, açılışta, belediye olarak bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

        Hizmete açılan millet bahçesi ve nikah salonunun ilçede büyük ihtiyacı karşılayacağını belirten Solak, şöyle konuştu:

        "Millet bahçemizi 20 bin metrekarelik bir alana sahip. 2 yılda tamamladık. Oturma alanlarından oyun alanlarına kadar birçok aktivite yer alıyor. Bu millet bahçemizi kadınlarımıza tahsis ediyoruz. Ayrıca aldığımız meclis kararı ile öksüz, yetim, şehit aileleri ve gazilerimize nikah salonumuzu ücretsiz kullandıracağız, düğünlerini yapmada yardım edeceğiz."

        Törene, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Sultanhanı Kaymakamı Serkan Ala, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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