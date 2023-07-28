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        Aksaray Belediyesi hasat ettiği nohudu 12 bin 500 aileye dağıtacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:35
        Aksaray Belediyesi hasat ettiği nohudu 12 bin 500 aileye dağıtacak

        AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi yetiştirdiği 60 ton nohudu, ihtiyaç sahibi 12 bin 500 aileye verecek.

        Aksaray Belediyesi atıl durumdaki 500 dönümlük araziye ektiği nohudun hasadını gerçekleştirdi.

        Paketleme işlemlerini inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, sosyal belediyecilik çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

        Aksaray'da üreten ve paylaşan belediyecilik hizmeti verdiklerini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

        "Hasadını gerçekleştirdiğimiz 60 ton nohudun paketleme işlemini gerçekleştirerek 12 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırmak için hazır hale getirdik. Toprağın ve tarımın öneminin her geçen gün arttığı bu dönemde üreterek, paylaşarak ülkemize ve şehrimize katkı sağlıyoruz."

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