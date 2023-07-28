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        Aksaray'da müstakil evin çatısında kenevir kurutan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:56
        Aksaray'da müstakil evin çatısında kenevir kurutan şüpheli yakalandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir evin çatısında Hint keneviri kurutan zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, çalışmalar sonucu Hint keneviri ekimi yaptığı tespit edilen S.G'nin ikametine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada ikametin çatısında tuğlaların altına gizlenmiş şekilde kurumaya bırakılan bir miktar Hint keneviri ve gizli bölmelerde kubar esrar, Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        S.G, gözaltına alındı.

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