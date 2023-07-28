Aksaray Valisi Aydoğdu, vatandaşlara aşure ikram etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Aksaray Valiliği İl Özel İdaresince aşure günü dolayısıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Aydoğdu ve beraberindekiler cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aydoğdu, gazetecilere, "Aşure gününün ifade ettiği misyonu gençlerimize en doğru şekilde geleceğe aktarmalıyız. Böylesine güzel bir etkinlik yapan özel idaremize, personelimize ve genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. diye konuştu.