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        Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, antrenman uçuşlarıyla başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:05
        Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, antrenman uçuşlarıyla başladı

        AKSARAY (AA) - Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda antrenman uçuşlarıyla başladı.

        35 ülkeden 130 pilotun katıldığı organizasyon, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenman uçuşuyla havalanan pilotların gökyüzünü şenlendirdiğini söyledi.

        Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü sporu için çok önemli olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bugün 35 ülkeden 130 pilotla antrenman uçuşlarına başladık. Yarın resmi açılışla şampiyona başlamış olacak. Hasan Dağı yamaç paraşütü yapılabilecek yerler arasında dünyada ilk 3'e girerek tescil kazandı. Burası Türkiye'nin en iyi mesafe uçuşu yapılabilir dağı. Ülkemiz böyle bir dağa sahip olduğu için gururluyuz." diye konuştu.

        Kahraman, herkesi uçuşları izlemeye ve pilotların heyecanlarına ortak olmaya davet etti.

        Açılış günü dolayısıyla tören düzenleneceğini aktaran Kahraman, organizasyonda desteklerini esirgemeyen Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

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