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        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda mücadele eden sporculardan Hasan Dağı'na övgü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:18
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda mücadele eden sporculardan Hasan Dağı'na övgü

        AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Yamaç paraşütü sporunun gözde mekanlarından görülen Hasan Dağı, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

        Hasan Dağı'nda, antrenman turlarıyla başlayan ve 5 Ağustos'a kadar sürecek Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na 35 ülkeden 130 pilot katılıyor.

        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası için Aksaray'a gelen ve antrenman uçuşlarını gerçekleştiren İspanyol sporcu Laura Puente ve Rumen Andrei Gaia, Hasan Dağı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

        Puente, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonda yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

        Dünya'nın en iyi pilotlarıyla uçtuklarını anlatan Puente, "Benim hedefim Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nı iyi bir şekilde sonuçlandırmak. Elimden geldiğince iyi işler çıkartmak için buradayım. Yamaç paraşütüne 8 yıl önce çift kişilik uçuşla başladım. Çok sevdim ve eğitimini aldım. Yamaç paraşütüyle kendimi özgür hissediyorum. Bu da bana çok keyif veriyor." ifadesini kullandı.

        Puente, bu spor sayesinde dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatı yakaladığını, bu durumun kendisini çok keyiflendirdiğini dile getirdi.

        İki gündür Aksaray'da olduğunu belirten Puente, "İlk kez geliyorum Türkiye'ye. Çok güzel yerler var. Hasan Dağı da bunlar bir tanesi. Şu ana kadar her şeyden memnunum. Organizasyon harika gözüküyor. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası için hedeflerim yüksek. Ülkemin kadın şampiyonuyum." diye konuştu.

        - Hasan Dağı'nın doğası ve rüzgarından etkilendi

        Rumen sporcu Andrei Gaia ise çok hızlı şekilde kendini geliştirdiğini, büyük organizasyonlara katıldığını söyledi.

        Hasan Dağı'nın doğasını ve rüzgarını müthiş bulduğunu vurgulayan Gaia, şunları kaydetti:

        "Hasan Dağı'nda müthiş bir görsellik var. Dünya'nın birçok ülkesinde uçma fırsatı yakaladım. Ancak en güzellerinden birinin Hasan Dağı olduğunu söyleyebilirim. Hasan Dağı'nda akışkan bir rüzgarı var, termal aktiviteleri çok iyi. Dolayısıyla çok beğendim. Yarından itibaren görev uçuşlarımız başlayacak. En büyük hayallerimden biri Hasan Dağı volkanının üzerinden uçmak. Onu da bu sayede gerçekleştirmiş olacağız."

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