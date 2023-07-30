AKSARAY (AA) - Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı. 35 ülkeden 130 sporcunun katıldığı organizasyon, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'ın kabuklarını kırmaya devam eden bir kent olduğunu söyledi.

Aksaray'ın Anadolu'nun en kadim şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hasan Dağı'nda Yamaç Paraşütü Dünya Kupası organizasyonunun ikincisini düzenliyoruz. İnşallah üçüncü ve dördüncüsünü de düzenlemek nasip olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı kaçınılmaz hale geliyor. İnşallah 35 ülkeden gelen 130 sporcumuzu da burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Onlar ülkelerine döndüğü zaman özelde Aksaray'ın ama resmin büyük tarafında Türkiye'nin çok güzel tanıtımını yapacaklar."

Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski ise Aksaray'a ve Hasan Dağı'na üçüncü kez geldiğini ifade etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Dimiskovski, "Yamaç paraşütü yarışmaları Hasan Dağı'nda artık düzenli bir hale geldi. Her yıl burada yarışların yapılmasını planlıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 130 sporcu atlayışlarını gerçekleştirdi.