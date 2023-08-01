Aksaray'da trafikte drift yapan 6 sürücüye para cezası uygulandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da ATV tipi arazi aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye idari para cezası kesildi.
Taşpazar Mahallesi 861. Sokak'ta 6 ATV sürücüsünün trafikte drift yaparak diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülerin kimliğini çevre işletmelerin güvenlik kameralarından tespit etti.
Sürücülere, para cezası uygulandı.