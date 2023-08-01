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        Aksaray'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:34
        Aksaray'da muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da Valilik tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda aşure dağıtım programı düzenlendi.

        Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Vali Hamza Aydoğdu, aşure günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Aksaray hoşgörünün, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin merkezi bir şehir. Milletvekillerimiz ve kurum amirlerimizle birlikte muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Emek veren arkadaşlarımızdan ve programa katılan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

        Etkinlik vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle son buldu.

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