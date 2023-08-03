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        Aksaray'da komşu kavgasında 1 kişi silahla 2 kişi de darp neticesi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:41
        Aksaray'da komşu kavgasında 1 kişi silahla 2 kişi de darp neticesi yaralandı

        AKSARAY (AA) - Aksaray'da komşular arasında çıkan kavgada, silahla yaralanan bir kişi ile darp neticesi yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tacin Mahallesi'nde İzzet D. (39) ile komşusu Nail T. (39) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada silah kullanıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silahla yaralanan Nail T ile darp sonucu yaralanan Neşet T. (50) ve Adem K. (43), sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, İzzet D'yi gözaltına aldı.

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