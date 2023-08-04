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        Aksaray Barosu muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:29
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        Aksaray Barosu muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray Barosu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda aşure dağıtım programı düzenledi.

        Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Baro Başkanı Avukat Ferit Köse, kamu kurumlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Aydoğdu, baronun etkinliği kapsamında vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

        Köse ise muharrem ayının birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu, Aksaray Barosu olarak aşure etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydetti.

        Program, Aydoğdu ve Köse'nin vatandaşlara aşure ikram etmesinin ardından sona erdi.

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