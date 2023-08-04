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        Aksaray'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:45
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        Aksaray'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Gökhan A. (35) idaresindeki 35 ATL 17 plakalı otomobil, Küçük Bölcek Mahallesi Sanayi Köprüsü altında İbrahim T. (39) yönetimindeki 68 AD 888 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlardaki Funda A. (34), Filiz Beren A. (1), Ahmet T. (10) ve Fatma Tanem T. (8) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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