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        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Aksaray'da defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:08
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        İstanbul'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi Aksaray'da defnedildi
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        AKSARAY (AA) - İstanbul'daki trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve kızının cenazesi Aksaray'da toprağa verildi.

        Almanya'da yaşayan gurbetçi ailenin içinde olduğu cipin 3 Ağustos'ta İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan tırla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Merve (35) ile 3 yaşındaki kızı Miyase Çalışkan'ın cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

        Cenazeler, kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına ailenin ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile İl Başkanı Hamza Aktürk katıldı.

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