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        Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:52
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        Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını söndürüldü
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        AKSARAY (AA) - Aksaray'da ormanlık alana sıçrayan kuru ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Kırkkızlar mevkisinde kuru otların bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 bin fidanın zarar gördüğü öğrenildi.

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